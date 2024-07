Mortale sulla 125, il sindaco di Castiadas: “Profondo dolore per la nostra comunità”

Eugenio Murgioni dopo l’incidente nel quale ha perso la vita un 25enne: “Dobbiamo lavorare insieme per rendere le nostre strade più sicure”

Di: Redazione Sardegna Live

“Oggi è un giorno di profondo dolore per la nostra comunità. Ieri, sulla strada provinciale 125, all'altezza di Olia Speciosa, si è verificato un drammatico incidente che ha spezzato la giovane vita di Davide Sapienza, un ragazzo cagliaritano di soli 25 anni. In questo tragico evento, altre due persone sono rimaste ferite e le nostre preghiere sono con loro affinché possano riprendersi al più presto”. Così il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni, dopo il terribile incidente avvenuto ieri.

Il primo cittadino ha espresso a nome di tutta l'amministrazione comunale le condoglianze alla famiglia di Davide. “Non ci sono parole che possano alleviare il dolore per la perdita di un figlio, di un fratello, di un amico. Possano trovare forza e conforto nei ricordi felici condivisi con lui e nel sostegno della comunità”.

“Questo incidente ci costringe a riflettere sulla frequenza crescente degli incidenti stradali che stiamo vivendo nelle nostre strade. Ogni vita persa rappresenta una tragedia immensa, un dolore che colpisce non solo le famiglie coinvolte ma tutta la nostra comunità. È imperativo che ci impegniamo tutti, come cittadini responsabili, a fare la nostra parte per migliorare la sicurezza stradale – ha scritto Murgioni sulla sua pagina Facebook – Dobbiamo promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole del codice della strada. La sicurezza deve essere una priorità per tutti noi, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Invito le autorità competenti a intensificare i controlli e a mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori tragedie”.

“Spero con tutto il cuore che tragedie come quella di ieri non si ripetano. Dobbiamo lavorare insieme per rendere le nostre strade più sicure, per proteggere le nostre vite e quelle dei nostri cari. È un impegno che dobbiamo assumere con serietà e dedizione, per onorare la memoria di chi non c'è più e per garantire un futuro più sicuro a tutti” ha aggiunto il sindaco di Castiadas.