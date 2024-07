Ancora nessuna traccia di Michael Frison e Carla Visentin, continuano le ricerche

Il giovane di 25 anni è disperso da sabato sera nelle campagne tra Luras e Luogosanto, la donna di 73 anni scomparsa a Stintino

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora nessuna traccia dei due turisti dati per dispersi dal fine settimana nel nord Sardegna, una 73enne a Stintino e un 25enne a Luras. Le ricerche di entrambi continuano senza sosta.

Carla Bastarolo Visentin, originaria di Loreggia, in Veneto, domenica mattina è arrivata in Sardegna per trascorrere le vacanze con il marito e i nipoti in un residence nella zona di Cala Lupo, a Stintino. Nel pomeriggio si è allontanata senza dire una parola. La donna è autosufficiente ma ha problemi di memoria. Le sue ricerche condotte dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dal Soccorso alpino e dalle forze dell'ordine anche con unità cinofile e personale specializzato in topografia, finora non ha dato alcun esito.

Nessuna notizia nemmeno per quanto riguarda le ricerche di Michael Frison, il 25enne inglese, ma di famiglia italiana, disperso da sabato sera nelle campagne tra Luras e Luogosanto, in Gallura. Anche in questo caso dopo l'allarme ricevuto dai familiari del giovane le forze la macchina dei soccorsi si è attivata senza però riuscire, finora, a trovare alcuna traccia del ragazzo. I due casi di sparizione non sono collegati e si sono verificati a distanza di circa 100 km l'uno dall'altro.