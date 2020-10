Meteo, arriva il freddo: vento che soffierà anche a 80 chilometri orari

Di: Redazione Sardegna Live

Previsioni per lunedì 12 ottobre 2020

Cielo generalmente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi sul settore settentrionale e occidentale con cumulati localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in moderato calo, massime in lieve o moderata diminuzione.

Venti: generalmente moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le coste e sui rilievi. Graduale attenuazione dalla serata.

Mari: generalmente agitati o molto agitati, molto mossi sul settore centro-orientale.

Previsioni per martedì 13 ottobre 2020

Cielo generalmente nuvoloso con isolate deboli precipitazioni.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati occidentali con locali rinforzi.

Mari: agitati in mattinata, molto mossi nella seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale più probabili nella giornata di mercoledì. Le temperature subiranno un lieve aumento mercoledì per poi diminuire la giornata successiva. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali mercoledì in rotazione a quelli occidentali, giovedì, con rinforzi. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi con moto ondoso in aumento giovedì.

(Fonte Arpas)