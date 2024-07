Alghero, nasce l’Inter Club “Javier Zanetti”

Duecento soci in pochissimo tempo, Giuseppe Foddai: “Un sogno che si realizza”

Di: Alessandra Leo

L’entusiasmo è già a mille anche se l’attività inizierà “solo” il prossimo agosto con la stagione calcistica 2024-25. Aperto ad Alghero lo scorso 4 luglio, il nuovissimo Inter Club “Javier Zanetti” ha già 200 iscritti.

Ubicato presso l’Eni Station di via Vittorio Emanuele, il club nuovo di zecca è frutto di un sogno cominciato semplicemente con l’idea di 6 amici che costituiscono il direttivo, il presidente Kevin Addante, la sua compagna Carola Bello, Giuseppe Foddai, Gianluca Costantino, Tonino Mura e Roberto Silanos.

A parlarne con entusiasmo ai microfoni di Sardegna live Giuseppe Foddai: “Dopo che Kevin e Carola, milanesi, hanno preso in gestione l’Eni station di via Vittorio Emanuele, essendo tifosi sfegatati dell’Inter, hanno immediatamente abbracciato con gioia il progetto che io e gli altri membri del coordinamento avevamo da tempo, così ci siamo attivati per fondare il club”.

Un’iniziativa del tutto nuova nella cittadina del corallo, “I tifosi potranno incontrarsi e guardare lì le partite, ma ci sono in serbo tante altre attività legate al calcio senza scopo di lucro”, spiega Giuseppe.

La gioia, accompagnata dalla soddisfazione, è tanta, “C’è molto entusiasmo, considerato che l’Inter ha vinto lo scudetto e quindi giusto battere il ferro finché è caldo - afferma-. Duecento soci in breve tempo non sono pochi e contiamo in un grande aumento, i presupposti sono tutti ottimi e siamo felicissimi di questo sogno che prende vita”, conclude Giuseppe Foddai.