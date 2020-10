Covid, la bellissima notizia della sindaca: “Il paziente in condizioni critiche al Santissima Trinità? Dimesso”

Sono tre tuttora i casi registrati nella cittadina: “Non sottovalutate il virus”

Di: Alessandro Congia

“Gli aggiornamenti ufficiali ricevuti in data odierna rispetto alla situazione Covid a Guasila, confermano 3 casi di positività nel territorio comunale, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e in isolamento presso il proprio domicilio. Il positivo che si trovava ricoverato al Santissima Trinità sta meglio ed è stato dimesso ieri e ora potrà proseguire il percorso verso la sua guarigione con le attenzioni dei propri familiari. Da notizie non ufficiali ma certe, vi comunico anche la presenza di un quarto caso di contagio da Covid –19 di un concittadino che si trova in carico presso le strutture sanitarie. Le persone entrate a stretto contatto sono già state informate, si trovano in auto isolamento e sono in attesa di essere sottoposte a tampone. Sono state sentite in merito ai sintomi e alle modalità di contagio della malattia oltre che ai comportamenti da attuare. Continuiamo sempre a non sottovalutare la possibilità di contagio seppur mantenendo la calma. Continuiamo a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni anti-covid nazionali e regionali, soprattutto il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani. Vi terremo sempre aggiornati sugli sviluppi”.

Il post della sindaca Paola Casula ai suoi concittadini: l’invito a mantenere la calma e a non sottovalutare minimamente il virus, che può essere gestito attentamente con gli accorgimenti che si conoscono.