Covid, la sindaca Carla Medau: “Sono due i nostri concittadini positivi al virus”

La comunicazione da parte dell’Ats Sardegna in municipio

Di: Alessandro Congia

“Desidero informarvi che l'Ats Sardegna ci ha comunicato la presenza di un altro concittadino positivo al Coronavirus. Il Servizio di Igiene Pubblica ha avviato le procedure sanitarie per tracciare le persone venute in contatto con il cittadino, al fine di circoscrivere il diffondersi del contagio. Inoltre un altro concittadino si trova in quarantena. Attualmente a Pula abbiamo 2 casi di Covid-19, essendosi negativizzato il primo di cui vi ho dato notizia a fine agosto. Vi chiedo il rispetto delle regole indispensabili, indossare sempre la mascherina anche all'aperto, salvo i casi che ho già comunicato in precedenza, igienizzare le mani frequentemente, rispettare il distanziamento fisico. Occorre il massimo senso di responsabilità e grande senso civico, a tutela della nostra salute e degli altri. Se vogliamo evitare restrizioni che peserebbero sugli equilibri economici e sociali dobbiamo armarci di buona volontà e pazienza, vi esorto a sensibilizzare anche i ragazzi, figli nipoti e amici, più esposti a situazioni di potenziale contagio. Esprimo ai concittadini e a alle loro famiglie, anche a nome dell'Amministrazione e della Comunità pulese, gli auguri di una pronta guarigione”. Così la sindaca di Pula, Carla Medau, che ufficializza i due casi di contagio ed avverte i suoi concittadini di seguire il massimo rispetto delle regole anti-contagio.