Coronavirus. Abbasanta: i contagi salgono a cinque

La comunicazione ai cittadini

Di: Giammaria Lavena

Ancora un contagio ad Abbasanta, il quinto in totale nelle ultime settimane. La comunicazione in questi minuti nella pagina Facebook del Comune.

"Questa mattina siamo stati informati della positività al Sars-CoV-2 (il quinto) di un altro nostro concittadino, asintomatico e in buono stato di salute - si legge -. Anche a lui i migliori auguri di superare presto e felicemente questa fase".

"Avvisiamo anche tutte le famiglie che da calendario avrebbero dovuto effettuare per un loro componente il test rapido antigenico giovedì 15 ottobre 2020, che l'Ats si è organizzata con più personale e pertanto è necessario ridistribuire i turni dei primi tre giorni della settimana - viene riferito ai cittadini -. Invitiamo, dunque, chi è stato inserito nel turno di giovedì prossimo a presentarsi per il test in uno dei giorni precedenti: lunedì 12 - martedì 13 o mercoledì 14 ottobre, tra le 15 e le 18".