Cagliari. Docenti in piazza per rivendicazioni scuola sicura

Mercoledì 14 in piazza Palazzo a Cagliari mobilitazione degli insegnanti

Di: Giammaria Lavena

Ancora una mobilitazione dei docenti precari a Cagliari. Mercoledì 14 gli insegnanti si recheranno in piazza Palazzo dalle 15 "per rivendicare una scuola sicura" e "per opporsi alle scelte del ministro Azzolina che obbligano i docenti precari a fare i concorsi ad ogni costo in questo periodo di grave emergenza epidemiologica da Covid-19".

Le associazioni dei docenti precari Cdms, Anddl e Anli saranno impegnate nel presidio-flash mob per un piano straordinario di stabilizzazione attraverso procedure concorsuali straordinarie. La richiesta è di una stabilizzazione tramite prova orale in uscita, e viene rivendicata la valutazione di titoli per i docenti con tre anni di servizio, la stabilizzazione dei docenti di sostegno tramite prova orale in uscita e dei docenti già specializzati e con tre anni di servizio per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità.

Viene rifiutato lo "svolgimento in presenza delle prove in piena pandemia, che esclude i precari in stato di quarantena e con la presenza di sintomi influenzali in concomitanza della prova concorsuale e contribuisce ad aumentare il rischio dei contagi".