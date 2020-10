Giovane accoltella la madre: tragedia sfiorata a Buggerru

La donna sarebbe riuscita a fuggire e ad attirare l'attenzione di un vicino, che ha lanciato l'allarme

Di: Giammaria Lavena

Tragedia sfiorata a Buggerru, dove un giovane, in preda a un raptus, avrebbe accoltellato la madre ferendola alla gola. L'allarme questa mattina, poco dopo le 4, quando la donna sarebbe riuscita a fuggire, urlando e chiedendo aiuto, attirando così l'attenzione di un vicino che ha immediatamente contattato le autorità.

Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118, che hanno soccorso la vittima, trasferita d'urgenza all'ospedale Sirai di Carbonia. Non sarebbe in pericolo di vita, ma solo nelle prossime ore verranno forniti ulteriori dettagli.

L'aggressore, una volta scortato in caserma, sarebbe stato successivamente trasferito presso una struttura psichiatrica, per via delle condizioni mentali instabili.