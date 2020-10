Ruba all’interno di una chiesa il denaro delle offerte. Denunciato 29enne

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti presso la Basilica Magistrale Mauriziana di Santa Croce

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Agenti della Squadra Volanti sono intervenuti presso la Basilica Magistrale Mauriziana di Santa Croce, nella centralissima via dei Genovesi. L’intervento dei poliziotti era stato chiesto dal parroco che durante la celebrazione di una funzione religiosa aveva notato un uomo che, dopo essersi impossessato del mobiletto delle offerte posto all’ingresso della chiesa, si dava alla fuga precipitosa.

I poliziotti, raccolte le prime ed utilissime informazioni, hanno accertato che l’autore del furto era stato visto entrate in un B&B poco distante. I poliziotti hanno accertato che il malintenzionato si era introdotto dentro uno degli appartamenti, dopo aver sfondato la porta, portando con sé ancora la cassetta per le offerte religiose, un borsello a tracolla ed una pistola da collezione.

Dopo aver rotto la cassetta e prelevato il contenuto di pochi centesimi di euro, appena 35, si sarebbe impossessato di una felpa cambiandosi e lasciando la cassetta rotta ed il borsello, tenendo per sé solo la pistola da collezione. All’interno del borsello i poliziotti hanno trovato documenti intestati ad un altro cittadino che aveva subito il furto dall’interno del suo laboratorio, ubicato nelle vicinanze della chiesa. Nella medesima circostanza il ladro si era impossessato anche di una replica di una pistola a pietra focaia.

Mentre gli agenti erano intenti a restituire alla parrocchia quanto recuperato, è pervenuta al 113 una segnalazione di un uomo che cercava di vendere una pistola nella zona di via Premuda. L’immediato intervento ha consentito ai poliziotti di bloccare l’uomo, I.S., classe 1991, pluripregiudicato, recuperando anche l’arma nascosta all’interno di un contenitore dei rifiuti. Accompagnato in Questura, I.S. è stato denunciato per furto aggravato.