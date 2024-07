Castiadas. Auto contro un tir sulla nuova Statale 125, un morto

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 29 e la strada è stata chiusa al traffico

Di: Redazione Sardegna Live

Un’altra tragedia nelle strade della Sardegna e un altro morto dopo quello di ieri a Dorgali. Verso le 14, lungo la nuova Orientale Sarda a Castiadas, in uno scontro frontale tra un'auto e un tir, una persona ha perso la vita. L'incidente è avvenuto all'altezza di Olia Speciosa al chilometro 30.

La vittima è Davide Sapienza, 25enne di Cagliari. Ferito gravemente il conducente del camion, Daniele Spiga, 41enne di Scano Montiferro, trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ferito anche un 59enne di Assemini, passeggero del mezzo pesante.

La dinamica è ancora da chiarire ma secondo una prima ricostruzione, la vittima era al volante di una Renault Clio che, per cause non ancora accertate, all'altezza del km 30 della nuova "Orientale sarda", avrebbe invaso la careggiata opposta mentre arrivava il camion. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. Il 25enne è morto sul colpo, feriti camionista e passeggero, uno dei due è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono arrivate le pattuglie delle Stazioni dei carabinieri di Castiadas, Villaputzu e del Posto fisso di Costa Rei, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas. I due feriti sono stati trasportati al Brotzu e all'ospedale di Muravera, non sarebbero in pericolo di vita. Quel tratto di statale è stato chiuso e il traffico deviato dal personale dell'Anas.