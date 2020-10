A Bono riaprono le scuole. "Una decisione ragionata: massima responsabilità"

Da lunedì al via le attività didattiche in presenza

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook sindaco Elio Mulas

A Bono, finalmente, riaprono le scuole. La conferma arriva da sindaco Elio Mulas, che sulla propria pagina Facebook ha condiviso una sorta di vademecum per una ripresa in sicurezza rivolto a insegnanti, alunni e genitori.

Lunedì 12 inizierà la didattica in presenza per le prime classi. Il ritorno alla normalità si concluderà con il rientro in classe degli altri studenti mercoledì 14.

"La decisione di aprire la scuola non è stata presa né alla leggera né in modo arbitrario - spiega il primo cittadino -, ma dopo un dialogo attento con i presidi e aver valutato insieme a loro, e ai vertici dell'Ats, con i dati alla mano, quale strada prendere. La valutazione ha portato tutti al procedere alla riapertura, esattamente come sta succedendo nel resto d'Italia, con tutte le attenzioni e le accortezze del caso. Sarà nostra cura monitorare la situazione, grazie alla continua collaborazione tra Scuola, Comune e responsabili Ats".

"Per quanto riguarda l'utilizzo dei test sierologici, sempre dopo un attento confronto con i vertici Ats, avevamo richiesto la disponibilità di tamponi da eseguire nel nostro paese, con attenzione e oculatezza, ad opera di personale qualificato. Di fronte a tale richiesta, la risposta è stata quella di proseguire secondo il metodo finora adottato, quale soluzione migliore, soprattutto per non intasare i laboratori".