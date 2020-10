Due donne guarite dal coronavirus

Buone notizie sul fronte Covid-19

Di: Giammaria Lavena

Buone notizie sul fronte Covid a Palau, dove due donne che avevano contratto il virus sono guarite. I positivi in paese passano così da 7 a 5.



"Sono ovviamente molto felice di queste notizie- commenta il sindaco di Palau Franco Manna -. La situazione nella nostra cittadina non è mai stata particolarmente grave. I casi comunque ci sono ancora e bisogna sempre stare attenti, anche se eccessivi allarmismi creano solo confusione e panico. Tutte cose di cui non abbiamo bisogno, specialmente in questo momento".

"La vita pur in tempo di Covid e con le precauzioni del caso, deve continuare. Non possiamo permetterci di fermare l'economia".