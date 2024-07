Michael scomparso da Luogosanto. L’appello della madre sui social

“Ho bisogno del vostro aiuto, se potete attivate le ricerche” ha scritto sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Una madre in apprensione per il proprio figlio, Michael, che ieri ha fatto perdere le proprie tracce nelle campagne vicino a Luogosanto, nella zona di Valdicorru.

Cristina Pittalis ha lanciato un appello sui social: “Per favore, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Mio figlio Michael è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Ieri, sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. La foto in spiaggia è stata fatta la settimana scorsa, quindi molto attuale. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua Inglese, ma parla benissimo l'Italiano” ha scritto la donna sulla propria pagina Facebook.

Cristina Pittalis vive in Inghilterra e ha fatto sapere che si sta organizzando per arrivare in Sardegna al più presto. “Ma ho bisogno del vostro aiuto adesso – ha scritto – La polizia è stata contattata alle 13 di oggi, e sicuramente si stanno attivando per le ricerche, ma il vostro aiuto è cruciale”.