Cinema delle Terre del Mare, gli appuntamenti della settimana ad Alghero

Diversi appuntamenti previsti tra lunedì e martedì

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovi appuntamenti per Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero. Domani, lunedì 15 luglio, in programma l’atteso incontro con il regista croato Andrej Korovljev, per alla proiezione del suo Hotel Pula, struggente racconto di un gruppo di rifugiati reclusi in un vecchio albergo di Pola, alle metà degli anni ’90. Un evento in collaborazione con Trieste Film Festival e in programma alle 18 a Lo Quarter, nella sala conferenze.

In serata il festival si sposta in spiaggia, al Summerbeach Village-Lido San Giovanni, dove alle 22 si proietta Paradise is burning, della regista svedese Mika Gustafson, Premio Orizzonti miglior film a Venezia 2023.

Il mondo di Monica Vitti è invece al centro della serata di martedì 16 luglio, con inizio alle 21 nella Sala Conferenze de Lo Quarter. Lucia Cardone e Giulia Simi dell’Università di Sassari introdurranno un grande classico del nostro cinema come Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, grazie a una copia proveniente dal CSC - Cineteca Nazionale. L’appuntamento è parte di DaMA - Drawing a Map of Italian Actresses in Writing, progetto di ricerca multidisciplinare volto allo studio e alla mappatura digitale delle divagrafie, le forme di scrittura praticate dalle attrici. Nello specifico interverranno su Monica Vitti – attrice che scrive, e sul suo contributo al capolavoro di Antonioni. In collaborazione con il DUMAS dell’Università di Sassari.