Covid-19. A Samassi i contagi sono 11

"Un solo ricovero ospedaliero, gli altri positivi sono in quarantena presso le rispettive abitazioni"

Di: Redazione Sardegna Live

"La situazione a Samassi è in continua evoluzione", parola del sindaco Enrico Pusceddu che analizza i numeri dell'emergenza sanitaria in paese. "Al momento - prosegue -, degli 11 casi rilevati nessuno è in gravi condizioni. Si è in presenza di un solo ricovero ospedaliero mentre gli altri positivi, appartenenti a vari nuclei familiari, sono in quarantena presso le rispettive abitazioni. Tra i casi di positività ci sono anche alcuni minori. Sono in corso le attività di ricostruzione della rete dei contatti al fine di sottoporre a tampone tutte le persone interessate".

"Si ricorda che l’essere positivi al COVID-19 non è una colpa e tantomeno si può imputare a chi già patisce la malattia alcuna responsabilità di contagio verso gli altri. L’unica condotta da condannare è quella perseguita da coloro che NON rispettando le prescrizioni di sicurezza mettono in pericolo la salute pubblica oltre che la propria".

"Nelle prossime ore si valuteranno le azioni da intraprendere per arginare al meglio l’eventuale e ulteriore diffusione del virus a Samassi. Al permanere o al peggiorare della situazione di criticità ordinerò misure di contenimento del COVID-19 nell’intero territorio comunale".

foto copertina tratta da Facebook "Enrico Pusceddu Sindaco Samassi"