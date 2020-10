Influenza: alle farmacie sarde servono almeno 15mila vaccini

L'appello di Federfarma

Di: Redazione Sardegna Live

La distribuzione dei vaccini antinfluenzali è giunta a metà del corso completo nell'Isola. Arrivate le dosi di tetravalente richieste dai medici di famiglia, mentre le farmacie attendono tra oggi e l'inizio della settimana prossima le prime consegne.

Si tratta di una parte delle oltre cinquecentomila dosi richieste dalla Regione. Se i medici denunciano che sono già terminati quelli contro lo pneumococco, i farmacisti sollevano il problema delle esigue dosi assegnate alle singole realtà: circa 12 a farmacia. "Le aziende farmaceutiche hanno prodotto 17 milioni di dosi, e alle farmacie in tutta Italia arriveranno tra le 4 e i 5 milioni di dosi: ebbene noi abbiamo chiesto alla Regione Sardegna che ci vengano accordate almeno 15mila dosi, che significa il numero previsto per il 2019 - spiega all'ANSA Giorgio Congiu di Federfarma - Lunedì avremo un nuovo confronto con l'assessore Nieddu per ribadire questa nostra richiesta già formalizzata con una lettera venerdì sorso".

Il costo per il singolo vaccino in farmacia si aggira attorno ai 18 euro, ma c'è anche l'ipotesi di acquistare ulteriori dosi dall'estero: "in questo caso - aggiunge Congiu - il prezzo salirebbe sino a 25 euro". Federfarma Sardegna lancia anche un monito: "Ci sono molti imprenditori che vogliono pagare per rendere disponibile il vaccino per i propri dipendenti e cittadini che vogliono comunque farlo - conclude Congiu - si è creata una coscienza civile e non vorrei che la carenza di dosi vanificasse tutto questo".