Covid-19. Tre nuovi casi a Iglesias

Sono sei i pazienti positivi in città

Di: Redazione Sardegna Live

Altre 3 persone sono risultate positive al coronavirus a Iglesias. Lo ha comunicato il sindaco, Mauro Usai, dopo la comunicazione ricevuta da Ats ieri sera.

Sono 6 in totale i positivi in città, 13 i casi di Covid-19 accertati dall'inizio della pandemia. Dodici, invece, le persone in quarantena, una delle quali termina l'isolamento oggi.

"Siamo in contatto diretto con le autorità sanitarie e le altre amministrazioni del territorio - commenta il primo cittadino - per garantire l'attività di prevenzione e per monitorare la situazione. Continueremo ad informare periodicamente i cittadini, ai quali voglio rivolgere nuovamente un invito ad osservare scrupolosamente le prescrizioni relative al distanziamento interpersonale e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come contenuto nella normativa".