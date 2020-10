Due nuovi positivi a Domusnovas

Quattro le persone guarite in paese

Di: Redazione Sardegna LIve

L'Ats comunica l'accertamento di altri due positività al Covid-19 a Bomusnovas. Sono 4 invece i cittadini negativizzati. Ora in paese si contano 9 positivi.

"Ci rallegra il fatto che 4 nostri concittadini, insieme alle loro famiglie, siano usciti dall'incubo - commenta il sindaco Massimo Ventura -. Per tutti gli altri la situazione è costantemente monitorata e non si ravvisano situazioni delicate: nessuno dei positivi presenta sintomi particolari così come nessuno ha avuto necessità di riccorrere a cure ospedaliere".

"In questa fase posso solo raccomandare a tutti di continuare a indossare costantemente la mascherina ed evitare gli assembramenti, per il resto ringrazio tutti per la collaborazione dimostrata finora, certo che questa si dimostrerà tale anche in seguito: non abbassiamo la guardia".