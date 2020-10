Covid, salgono a 11 i casi di contagio al virus

Lo comunica sui social il sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu

Di: Alessandro Congia

Salgono a 11 i casi di positività al Coronavirus rilevati a Samassi. Considerato l’incremento dei casi nel nostro territorio e visto il perdurare delle difficoltà da parte di Ats a comunicare per tempo al sindaco (Autorità Sanitaria locale) gli esiti dei tamponi e/o quarantene o isolamenti fiduciari; vista la necessità d’attivare immediatamente le procedure a tutela della cittadinanza che i protocolli sanitari ci impongono; si chiede alle persone interessate di comunicare direttamente e tempestivamente al sindaco Enrico Pusceddu l’esito del tampone qualora fosse riscontrata la positività al Covid-19. In questo modo, con il dovuto rispetto per la privacy dei cittadini, disporremo di tutti i dati necessari per organizzare al meglio le azioni di contrasto al propagarsi dell’epidemia a Samassi.

(Il post apparso sul profilo fb del primo cittadino)