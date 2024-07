Cagliari. Tenta di rubare borsello a un uomo in carrozzina, arrestato

Entrambi erano a bordo di un autobus di linea. Intervento degli agenti di Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Ha cercato di rubare il borsello a un uomo in carrozzina, all’interno di un autobus di linea, a Cagliari ed è scoppiata una lite sedata dagli agenti di Polizia che hanno arrestato un 54enne con l’accusa di tentata rapina aggravata.

L’episodio è avvenuto ieri sera. È stato il conducente del mezzo a chiedere l’intervento della Polizia, riferendo di una lite tra due uomini, uno dei quali armato di coltello. Un primo equipaggio delle Volanti ha raggiunto l’autobus in Via Roma, a bordo del quale sono stati visti i due uomini, di cui uno seduto su una carrozzina e un altro in piedi che tentava di sottrargli il borsello.

L’uomo in piedi aveva un coltello che ha cercato di nascondere fra i sedili all’arrivo degli agenti ma è stato notato da uno di loro. Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati analoghi, è stato portato negli uffici della Questura e arrestato per tentata rapina aggravata. L’arresto è stato convalidato dal gip e ora l’uomo si trova in carcere.