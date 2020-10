Lotta allo spaccio di droga, arrestato dai Carabinieri Roberto Secci: si era rifugiato in Germania

E’ arrivato ammanettato e scortato dai militari dell’Arma con un volo proveniente da Monaco di Baviera nello scalo “Mario Mameli”

Di: Alessandro Congia

Il 7 luglio 2020, i carabinieri del Ros davano esecuzione a 33 provvedimenti restrittivi della libertà personale, emessi dal Gip del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Maria Alessandra Pelagatti, che portavano alla disarticolazione di due distinte associazioni dedite al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti operative in Sardegna ed in Lombardia.

Tra i soggetti sottoposti a misura cautelare figurava anche Roberto Secci, residente a Quartu Sant'Elena il quale, tuttavia, al momento dell'esecuzione, non veniva rintracciato nel domicilio conosciuto. Le attività investigative subito svolte dal Ros ai fini del rintraccio hanno permesso quindi di localizzare il catturando fuori dal territorio nazionale, in Germania, presso la località di Schliersee vicino Monaco di Baviera; di accertare la volontà dello stesso di non voler sottoporsi alla misura cautelare emessa nei suoi confronti.

Dopo la localizzazione è stato emesso dall'Autorità Giudiziaria italiana un mandato di arresto europeo a carico del pregiudicato. Lo stretto coordinamento internazionale operato dai Carabinieri del Ros con le autorità tedesche ha permesso di trarre in arresto Secci il seguente 20 agosto 2020, che è infine stato estradato in Italia nella tarda serata di ieri.

Ecco la nota stampa dei Carabinieri sulla maxi operazione con 33 arresti per droga (luglio 2020)

Operazione “Dama”: il Ros dei Carabinieri esegue un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 33 persone per associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del Ros, in collaborazione con i Comandi Provinciali Carabinieri di Cagliari, Nuoro e Bergamo, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, il 9° Battaglione Sardegna e l’11° Nucleo Elicotteri di Elmas, ha dato esecuzione a 33 ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore dr.ssa Maria Alessandra Pelagatti.

Le indagini, condotte tra il 2018 ed il 2019 attraverso captazioni telefoniche ed ambientali, servizi dinamici e di videosorveglianza, hanno documentato l’operatività di due distinte associazioni dedite al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti operative in Sardegna ed in Lombardia:

- l’una con a capo il pluripregiudicato cagliaritano Efisio Mura, operativa nell’area del popolare quartiere di S. Elia, capace di gestire una delle piazze di spaccio (in particolare cocaina ed eroina) più importanti del capoluogo attraverso una rigida organizzazione gerarchica tra capi piazza, pusher e vedette capace di produrre un volume di affari stimato di 200mila euro al mese per ogni pusher a servizio del sodalizio.

Un gruppo criminale particolarmente violento che non esitava ad imporre la propria presenza tra i palazzi popolari costringendo con la forza inermi residenti a fornire le proprie abitazioni per far rifugiare i pusher in occasioni delle “retate” operate dalle Forze dell'ordine.

Ruolo apicale nell’organizzazione veniva ricoperto dalle compagne dei vertici il sodalizio, le quali, non solo condividevano le scelte criminali dei propri compagni, ma anzi fornivano un qualificato contributo nell’organizzazione dei turni di vedetta o nella spartizione dei proventi delle attività di spaccio.

L’autorità criminale del gruppo veniva ulteriormente confermata dalla capacità del MURA, una volta ristretto, nell’aprile del 2019, all’interno del carcere “Ettore Scalas” di Cagliari Uta, di continuare a gestire gli affari illeciti attraverso una rete utenze cellulari introdotte clandestinamente all’interno della struttura penitenziaria, altresì utilizzati per organizzare, una rete di spaccio anche all’interno delle mura carcerarie.

Le attività di indagine documentavano inoltre i contatti di membri del gruppo criminale (in particolare MURA Pier Giorgio zio di MURA Efisio) con qualificati epigoni del clan di ‘ndrangheta BARBARO-PAPALIA di Buccinasco (MI).

- l’altra radicata tra la Sardegna e la Lombardia (in particolare nella provincia di Bergamo) con a capo l’anziano guasilese SANNA Umberto, noto trafficante sardo capace di garantire qualificati contatti con elementi criminali albanesi e calabresi stanziali nella provincia di Bergamo, che si rivelava una delle principali linee di rifornimento di narcotico per la provincia di Cagliari e Nuoro, capace di garantire l’immissione nel territorio isolano di circa 7 kg. di cocaina al mese.

Per trasportare il narcotico, l’organizzazione si serviva di auto nelle quali veniva ricavato un doppio fondo e di una coppia di corrieri bergamaschi i quali non esitavano a coinvolgere anche i propri figli minori per meglio dissimulare, come una famigliola in vacanza, la presenza in terra sarda.



A riscontro delle attività di indagine venivano recuperati e posti sotto sequestro 11 kg. di cocaina pura e ricostruite aggiuntive importazioni di narcotico sull’isola per ulteriori 30 kg. utili per il confezionamento di più di 180.000 dosi per lo spaccio al dettaglio.

I provvedimenti custodiali disposti dal tribunale di Cagliari, che hanno visto coinvolti più di 200 carabinieri e l’utilizzo i squadre speciali nonchè elicotteri e mezzi in assetto di ordine pubblico hanno riguardato:



- MISURA CAUTELARE IN CARCERE

1. BIASIOLI Angelo ;

2. BRANDAS Gianni ;

3. BUSONERA Cristian ;

4. CARIA Maria Elena ;

5. FOIS Cristian cl. 77 inteso Bottolo ;

6. LA PIETRA Manuel Domenico ;

7. MASALA Sergio ;

8. MATZA Jonata ;

9. MELONI Renato ;

10. MONTIS Michele ;

11. MURA Efisio ;

12. MURA Pier Giorgio ;

13. OROFINO Michela ;

14. PALMAS Sergio ;

15. PORTOGHESE Elia ;

16. SANNA Umberto ;

17. TRONCI Luciano ;

18. ZANDA Bruno ;



- MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

1. BANCHERO Alessio ;

2. CAULI Giovanni ;

3. FOIS Cristian cl.84 inteso Bottolino ;

4. MELIS Riccardo ;

5. MELIS Susanna ;

6. MURA Luigi ;

7. NAVA Marina ;

8. PIREDDU Roberto alias patata;

9. SECCI Roberto ;

10. ZUCCA Giovanni ;



- MISURA CAUTELARE OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.

1. CAMEDDA Cristina ;

2. CAMPANELLA Beatrice .

3. MOCCI Fabio ;

4. SANNA Maurizio ;

5. SERRA Fausto ;