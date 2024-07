Gattino lanciato dal ponte a Lanusei: petizione supera le 100mila firme

Più di 31mila sottoscrizioni nelle ultime 24 ore

Di: Redazione Sardegna Live

La rabbia e l'indignazione per il povero gattino gettato da un ponte a Lanusei, non si placano.

Il video che riprende il ragazzino che si è fatto filmare da suoi amici mentre compiva l’orrendo gesto, è diventato virale e le immagini hanno suscitato tanto scalpore che è stata anche lanciata una petizione on line sulla piattaforma Change.org.

La raccolta firme, da domenica a oggi, ha già raccolto quasi 105mila sottoscrizioni, più di 31 mila solo nelle ultime 24 ore. Si tratta di cittadini hanno scelto di firmare per attirare l'attenzione della politica e della magistratura sul maltrattamento degli animali per inasprire le pene e chiedere "giustizia per l'animale e certezza della pena per gli autori del fatto".