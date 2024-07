Camilla Soru (PD) propone la proroga delle graduatorie Laore

In corso la ricognizione delle graduatorie in scadenza. Il 17 luglio verrà presentato un emendamento in Consiglio regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Una proroga di un anno delle graduatorie Laore in scadenza nel 2024. Questo il contenuto di un emendamento che Camilla Soru, Consigliera regionale del PD e Presidente della Seconda Commissione (Lavoro, Cultura e Formazione Professionale) ha proposto nella seduta di questa mattina della Commissione. L’emendamento sarà presentato al Consiglio Regionale nella seduta del 17 luglio.

Gli idonei delle graduatorie Laore, ente responsabile dell'attuazione dei programmi in campo agricolo e dello sviluppo rurale, hanno da tempo evidenziato una situazione di stallo nello scorrimento delle graduatorie, molte delle quali vicine alla scadenza. Attualmente sono tredici le graduatorie disponibili che Laore ha reso accessibili anche ad altre amministrazioni sia del sistema Regione sia degli enti locali per le loro necessità di organico.

“Aumentiamo con questa iniziativa le possibilità per gli idonei dei concorsi di poter accedere ai ruoli della Pubblica Amministrazione. Nei prossimi giorni presenteremo come II Commissione gli emendamenti necessari per prorogare la scadenza della graduatoria Laore”, ha dichiarato Camilla Soru.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Gianluigi Piano: “Considero positiva la proposta di un emendamento per la proroga delle graduatorie degli idonei Laore, che consentirà di raggiungere un duplice obbiettivo. Prioritariamente quello occupazionale, ma anche dare risposta alle Pubbliche Amministrazioni che hanno carenze nell’organico”.

"Sarà importante che nel frattempo la Regione approvi il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione per capire le effettive necessità e le capacità assunzionali dell’ente ha proseguito Soru – Stiamo inoltre conducendo una ricognizione di tutte le graduatorie dei concorsi regionali in scadenza, con l'obiettivo di prorogarle di almeno un anno”.