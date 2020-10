Covid, l’ordinanza del sindaco: scuole, aree giochi all’aperto e impianti sportivi chiusi fino al 18 ottobre

Giacomo Porcu: “Dal nostro comportamento responsabile deriva la serenità del nostro futuro”

Di: Alessandro Congia

“Segnalo che l'Ats ha comunicato che il numero complessivo dei casi positivi è arrivato a 40 alla data odierna. Come anticipato in precedenza un dato prevedibile. Numerosi i controlli effettuati su potenziali positivi. In alcuni casi confermatisi tali, visti i contatti con quelli già riscontrati. In tanti altri casi, fortunatamente l'esito è stato negativo. Nel parlare con i diretti interessati posso confermare che il rispetto rigoroso delle norme comportamentali riduce fortemente il rischio di contagio. Allentare l'attenzione verso le stesse, soprattutto in ambiti ritenuti erroneamente più sicuri, invece ci espone a grandi rischi. Raccomando massima attenzione, siamo nel mezzo di una fase delicatissima e importante. Dal nostro comportamento deriva la serenità del nostro futuro. Vi invito a prendere visione dell'allegata ordinanza di chiusura delle scuole e degli impianti sportivi. Una misura precauzionale, condivisa con l'Ats e l'Istituzione scolastica per poter mappare efficacemente e velocemente la rete di contagio. Come è chiaro la scuola è una parte fondamentale della nostra comunità e come tale ne assorbe tutte le vicende che in essa avvengono. Ora più che mai serve calma e lucidità. Servono interventi mirati e ponderati per circoscrivere quanto prima i casi positivi e quelli potenziali. Questo è l'obiettivo comune delle Istituzioni in campo per gestire l'emergenza. Ringrazio tutti i diretti interessati, che abbiamo provveduto a preavvisare in serata, che hanno compreso l'importanza di questo provvedimento, e voi tutti per l'aiuto a condividere e passare parola”.

Il sindaco Giacomo Porcu informa i suoi concittadini a Uta su quanto sta accadendo nel territorio comunale: il numero dei positivi ha indotto il primo cittadino a firmare un’ordinanza (la numero 52 del 9 ottobre 2020), che di fatto sancisce fino alla data del 18 ottobre 2020, la chiusura di tutte le scuole e strutture educative di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle strutture sportive pubbliche e private e dell’area giochi del parco comunale S’Olivariu; la sospensione in tutto il territorio comunale delle attività sportive e di tutti gli eventi e attività culturali, di spettacolo e d'intrattenimento.

Qui potete leggere il documento: http://www.comune.uta.ca.it/uta/po/mostra_news.php?id=2846&area=H&fbclid=IwAR23EyLOUn_bMiIVQ0JJjFaJTF8rIVLmfNrAS502lfPO5ooqYC9qTLVK6FY