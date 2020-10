Saras: 1.378 dipendenti in cassa integrazione sino a giungo

Raggiunto accordo fra sindacati e Saras su cig per i dipendenti Sarroch. Partirà il 26 ottobre e terminerà il 30 giugno 2021

Di: Giammaria Lavena - foto Archvio

Sindacati e azienda Saras hanno raggiunto un accordo sulla cassa integrazione di 1.378 dipendenti diretti della raffineria di Sarroch (Cagliari), tra le più grandi del Mediterraneo, colpita da una crisi senza precedenti.

L'intesa dopo due giorni di incontri: la cig partirà il 26 ottobre e terminerà il 30 giugno 2021. L'emergenza coronavirus ha giocato un ruolo primario, tant'è che alla fine dell'anno l'ammortizzatore sociale sarà tecnicamente una "cig Covid".

Secondo quanto si apprende, i turnisti staranno in cassa integrazione tre giorni al mese, i giornalieri un giorno a ottobre, tre a novembre e cinque a dicembre. Successivamente invece, sino a giugno tre giorni al mese per i turnisti e sette giorni al mese per i lavoratori giornalieri. I dipendenti avranno la possibilità di attutire gli effetti delle riduzioni da cig anche con le ferie.

"Naturalmente - spiega Giampiero Manca, Cgil - speriamo che la cassa integrazione possa terminare a dicembre. Ma sicuramente è stato attualmente il miglior risultato possibile da ottenere per limitare i disagi dei lavoratori in questo momento così difficile".