Villasimius. Quindicenne rischia di soffocare, salvato dal personale dell’hotel

Praticata la manovra di Heimlich e successivamente il massaggio cardiaco. Il giovane è ora in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma sfiorato ieri mattina, intorno a mezzogiorno, all’hotel Cala Caterina di Villasimius. Un giovane di 15 anni ha rischiato di soffocare per una nocciolina andata di traverso.

Il 15enne sarebbe anche andato in arresto cardiaco ed è stato provvidenziale l’intervento del personale della struttura, in primis dell’executive chef che ha effettuato inizialmente la manovra di Heimlich, una tecnica salvavita di primo soccorso utilizzata in caso di rischio di soffocamento, e successivamente un massaggio cardiaco. Fondamentale anche il supporto dell’assistente bagnanti, che ha lanciato l’allarme, e uno dei manutentori che ha eseguito la respirazione bocca a bocca.

Il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari ma l’episodio avvenuto ieri, e conclusosi positivamente, conferma – se ce ne fosse ancora bisogno – l’importanza della formazione sul primo soccorso nei luoghi di lavoro.