Fermati dai Carabinieri, in auto roncola e coltelli a serramanico

L’equipaggio della Radiomobile ha denunciato un 32enne di Capoterra

Di: Alessandro Congia

Alle ore 2 circa di questa mattina, a Cagliari, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di via Nuoro, hanno sequestrato una “roncola” della lunghezza di 42 cm, un coltello da macellaio lungo 33 cm e due coltelli a serramanico (pattadese), rinvenuti a bordo di un veicolo guidato da V.M., 32 anni, proveniente da Capoterra.

Nell’occasione, durante una normale attività di vigilanza sulla circolazione stradale, i militari operanti hanno notato quattro giovani (di cui uno minorenne) a bordo di una Fiat Panda di colore blu, che teneva un comportamento stradale scorretto. Nel tentativo di seminare la pattuglia che ha iniziato a seguirli, la vettura ha iniziato ad accelerare per far perdere le proprie tracce. Nonostante ciò questa è stata ritrovata poco più avanti con gli occupanti nascosti nelle immediate vicinanze. In tale circostanza gli occupanti apparivano notevolmente agitati, probabilmente a causa di una eccessiva ingestione di alcolici.

Il veicolo veniva sottoposto prima a sequestro amministrativo, poiché trovato sprovvisto di copertura assicurativa e successivamente accuratamente controllato permettendo di rinvenire diversi coltelli. Il conducente veniva infine denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il pronto intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare conseguenze negative.