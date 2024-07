Volotea: al via sabato 13 luglio il nuovo collegamento Cagliari-Salerno

Campania e Sardegna ancora più vicine: il volo collegherà lo scalo di Elmas con l’aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi

Di: Redazione Sardegna Live

Novità per Volotea a Cagliari. La compagnia aerea si prepara a decollare il 13 luglio alla volta di Salerno.

"Il volo in partenza sabato - si legge in una nota diffusa dal vettore spagnolo - segna un importante traguardo per la compagnia, la prima ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso l’aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi".

Sardegna e Campania ancora più vicine. Grazie all’apertura dell’aeroporto di Salerno e al nuovo collegamento operato da Volotea, raggiungere la costiera amalfitana è ancora più semplice. Il collegamento avrà due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato. "Siamo molto felici di inaugurare questa nuova tratta dallo scalo di Cagliari, che ci permette di accorciare le distanze tra le comunità sarde e il resto della Penisola – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. A partire da sabato, tutti i passeggeri in partenza da Salerno potranno raggiungere il sud della Sardegna, alla scoperta delle sue spiagge mozzafiato. Allo stesso tempo, i turisti sardi potranno volare comodamente verso la suggestiva costiera amalfitana".

Sono 12 le destinazioni collegate da Volotea all’Aeroporto di Cagliari, 7 in Italia (Ancona, Brindisi, Firenze, Salerno – novità 2024, Torino, Venezia e Verona), 2 in Francia (Marsiglia e Nantes), 2 in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene).