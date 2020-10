Cagliari. Mette in vendita la camera da letto: invece di ricevere i soldi li accredita al truffatore

Redazione Sardegna Live

Operazione al contrario: invece di ricevere i soldi della vendita, ha accreditato l’importo sulla Postepay del truffatore che si è intascato tranquillamente i soldi.

La vittima è una signora di Cagliari, precisamente del quartiere Stampace. La donna, circa quattro mesi fa, ha messo in vendita, per mille euro, la sua camera da letto su un sito molto conosciuto, ma che non garantisce la correttezza delle transazioni.

In particolare, dopo lungo attendere, la signora era stata contattata da un uomo: “Pago tutto e subito, mi fido di lei”, le aveva detto.

Su invito del ‘gentile’ cliente, la venditrice si era recata a uno sportello Postamat, dover poter ricevere immediatamente il denaro sul proprio conto corrente. Quindi l’uomo le aveva suggerito come procedere sulla tastiera postamat, indicandole anche l’IBAN dal quale avrebbe ricevuto il bonifico. Concluse le operazioni, la signora si era sentita soddisfatta fino a quando, dopo aver stampato l’estratto conto, si era resa conto che i soldi non erano entrati, ma usciti dal suo conto.

La venditrice truffata aveva subito sporto denuncia e i Carabinieri, dopo un mese di indagini e accertamenti bancari, seguendo il danaro, sono riusciti a identificare in quali tasche è andato a finire: da un signore di 78enne bresciano, già noto per precedenti analoghi episodi. Avrà un processo a Cagliari, almeno questo è sicuro.