Sassari. Positivi 55 migranti. Contagiati anche due operatori

Il primo contagio è stato individuato sabato in un ragazzo che lavora in un bar di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 55 i migranti del Pagi di via Predda Niedda positivi al virus Sars Cov-2. Gli extracomunitari sono stati sottoposti a tampone martedì scorso quando un giovane, ospite della struttura, che lavora in un bar di Sassari, è risultato positivo.

Secondo quanto si apprende, i migranti sono tutti asintomatici e sono in isolamento nel centro, separati dagli ospiti non contagiati, che comunque dovrebbero essere trasferiti in un'altra struttura.

Alla luce dei risultati, ciò che preoccupa è il fatto che gli ospiti quotidianamente escono dal centro, si incontrano con altre persone, che vivono anche in altre strutture d’accoglienza, oppure praticano sport. Questo ovviamente significa che il virus potrebbe essere stato trasmesso a tanti altri cittadini.