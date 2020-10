Assemini. Spaccio allo Skate Park: arrestato un 21enne

Il giovane si trova nel carcere di Uta

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera ad Assemini, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne, incensurato, asseminese.

Il giovane, hanno spiegato i militari, è stato osservato per ore mentre faceva la spola tra la propria abitazione e la vicina piazza, adibita a impianto di skateboard, dove incontrava di volta in volta alcuni coetanei. Insospettiti dall’anomalo andirivieni, i Carabinieri hanno atteso il ragazzo fuori da casa e lo hanno fermato non appena uscito.

All’interno dell’abitazione, hanno riferito i militari, sono stati trovati 55 grammi di hascisc e un frammento di marijuana, nonché due bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere, come rudimentali bustine di cellophane. Ricostruito quindi il tutto, il ragazzo è stato condotto in caserma ad Assemini, per la redazione dei verbali delle attività compiute, e infine tradotto al carcere di Uta. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro giudiziario penale.