Ondate di calore: scatta l’allerta per pericolo incendi da domani in Sardegna

Avviso della Protezione civile, pericolo roghi "alto"

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Allerta per le ondate di calore e il pericolo di incendi in Sardegna. A Cagliari, il Ministero della Salute ha stabilito un'allerta di livello 1 (giallo) secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, per le giornate di giovedì 11 e venerdì 12 luglio.

Ma nei prossimi due giorni, nella zona di Cagliari, le temperature previste si attesteranno tra i 24 e i 31 gradi con una temperatura massima percepita di 35 gradi.

Nella Sardegna centrale sono previsti nei prossimi giorni picchi di oltre 40 gradi. Per la giornata di domani, giovedì 11 luglio, confermato "Alto" nella zona di Cagliari il pericolo di incendio, così come risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale.

La pericolosità è caratterizzata dal colore Arancione e le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.