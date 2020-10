La scorsa settimana ha salvato una donna dal suicidio, oggi l'encomio da parte del sindaco

Fuori servizio ha scongiurato il possibile dramma. Il riconoscimento all'appuntato Damiano Muffaldi

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina, presso la sala riunioni del Centro direzionale del Comune di Iglesias, il sindaco Mauro Usai ed il presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali, hanno consegnato una targa di encomio all'appuntato dei carabinieri Damiano Muffaldi, che la scorsa settimana, fuori servizio, ha prestato soccorso ad una giovane donna, salvandola da un tentativo di suicidio.

All'evento hanno partecipato anche gli assessori della Giunta comunale e una rappresentanza dei consiglieri, e per l’Arma dei Carabinieri il comandante della Compagnia di Iglesias, capitano Fabio Alfieri, il maresciallo Gabriele Bauso ed il maresciallo Emilio Meloni. Il sindaco di Iglesias ha ringraziato l’appuntato Muffaldi “per il gesto di coraggio e altruismo che ha permesso di salvare una vita umana. In un momento di grave difficoltà per tante persone, come quello che stiamo vivendo, la presenza dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un importante supporto alla nostra comunità, grazie ad un servizio fatto di professionalità e umanità”.

Il presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali ha sottolineato come la consegna della targa rappresenti “un encomio all'appuntato Muffaldi ed un riconoscimento per l’attività quotidiana dei carabinieri, presidio di legalità testimoniato anche dal profondo legame che lega la città di Iglesias all'Arma”.