Zoffili: "A Sassari 60 migranti positivi al Covid. Denunciamo criticità di questi centri"

Il coordinatore regionale della Lega è intervenuto sulla vicenda. "Presenterò interrogazione affinché vengano rafforzate precauzioni nei centri"

Di: Giammaria Lavena

Il coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, è intervenuto ancora una volta sulla questione migranti nell'Isola. Il deputato leghista ha parlato riguardo la situazione centri d'accoglienza a Sassari, dove numerosi ospiti sono risultati positivi al coronavirus.

"Sono almeno una sessantina i migranti ospitati da anni nel centro di accoglienza di Predda Niedda a Sassari risultati positivi al Coronavirus, così come alcuni operatori. Come Lega denunciamo da tempo le criticità di questi centri, nei quali le precarie condizioni di sicurezza sanitaria sono state aggravate dall'emergenza causata dalla pandemia - dice Zoffili -. Ora ci si trova a dover fare i conti con un focolaio che evidentemente si è potuto sviluppare perché le misure di prevenzione non sono state rispettate, mentre sarà necessario verificare se questi migranti infetti non siano venuti a contatto con altre persone".

"Per avere un quadro più chiaro della situazione e per capire quali misure il governo intenda adottare per tutelare la popolazione sarda, presenterò una interrogazione sulla vicenda al Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, e al Ministro della salute, Roberto Speranza - spiega -, chiedendo che vengano rafforzate e messe realmente in atto all'interno dei centri di accoglienza tutte le precauzioni necessarie a scongiurare il ripetersi di episodi simili".