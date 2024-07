Strada di Monte Pino, riapertura prevista nel 2025

Sopralluogo della Regione. Assessore Piu: "Rispetteremo i tempi"

Di: Redazione Sardegna Live

C'è un cronoprogramma con una data certa per la riapertura della Sp 38 bis, che collega Olbia con Tempio Pausania e i comuni dell'Alta Gallura.

La provinciale è chiusa dal 13 novembre 2013, quando l'alluvione provocata dal ciclone Cleopatra fece crollare il ponte a Monte Pino, causando la morte di tre persone. La Regione ha fissato al 30 giungo 2025 il termine ultimo per la ripresa della circolazione sulla provinciale, un anno dopo rispetto a quando previsto finora.

L'annuncio è arrivato questa mattina a conclusione di un sopralluogo al cantiere dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, accompagnato dal presidente della commissione consiliare competente, Roberto Li Gioi,e dal vice presidente della Regione, il gallurese Giuseppe Meloni. Il punto sullo stato dei lavori, fermi dal giugno 2023, è stato fatto con l'ingegnere dell'Anas Salvatore Campione, il sub commissario della Provincia Olbia Tempio Pietro Carzedda, i sindaci di Tempio Pausania, Sant'Antonio di Gallura, Calangianus e Telti, e la presidente del comitato di cittadini 'Strada Monte Pino'.

Il ritardo di un anno per la ripaertura della strada è stato determinato dalla risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiundica l'appalto dell'Ansa, risultata del tutto inadempiente. Una nuova impresa è già stata individurata, è stato assicurato durante il sopralluogo. Finora è stato ultimato circa il 60% dell'intero tracciato, che comprende le dieci opere più importanti e complesse, ossia il ponte crollato e gli attraversamenti idraulici. Manca da completare è il corpo stradale che consentirà la riapertura per poi proseguire in parallelo con i vari miglioramenti e allargamenti della carreggiata.

"Abbiamo condiviso un cronoprogramma preciso e dettagliato - conferma l'assessore Piu - ora l'impegno è di monitorare passo dopo passo gli interventi, tenendo conto che non potranno più esserci ritardi e che il tracciato non potrà essere modificato. Entro il 30 agosto - annuncia - ci sarà la consegna del progetto di fattibilità per quanto riguarda la Provincia, il 30 ottobre sarà pronto il progetto esecutivo, quindi per la fine del 2024 si metteranno a gara i lavori".

Quanto alle opere di competenza di Anas, l'assessore spiega: "La data di fine lavori è per il 30 giugno, e dopo la risoluzione del contratto con Italiana costruzione, entro novembre si riprenderà con un'altra impresa". La data ultima per l'apertura al traffico è quella del 30 giungo 2025. "Cerchiamo di essere operativi una volta per tutti - è l'esortazione del vice presidente della Regione, Meloni - e facciamo sì che il cronoprogramma venga da ora in poi rispettato, tralasciando gli errori commessi in questi 11 anni".