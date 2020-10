Covid, la decisione del sindaco Marcello Cannas: lockdown fino all’11 ottobre

Ecco la comunicazione del primo cittadino: chiuse scuole, bar e negozi

Di: Alessandro Congia

Emergenza Covid19, prolungate con ordinanza sindacale la chiusura delle scuole e altre attività fino al'11 ottobre 2020 compreso: “Devo con dispiacere comunicare che a tutt'oggi non essendo ancora pervenuti tutti i dati relativi alle analisi effettuate da parte di Ats e Usca , per sovraccarico di lavoro dei laboratori di analisi , si devono prolungare gli effetti della precedente ordinanza di chiusura delle attività non indispensabili fino alle ore 24 di domenica 11 ottobre. E' molto inverosimile e oltretutto sarebbe cosa grave che invaliderebbe il lavoro svolto fino a oggi che vi siano altri positivi oltre a quelli a cui è stato comunicato ma la certezza non si ha. Chiaramente non possiamo assumerci la responsabilità di aprire scuole e attività e poi salta fuori un positivo. Pertanto resteranno chiuse le scuole dal punto di vista della didattica in presenza, i bar, cimitero i negozi non indispensabili etc. Ma su questo punto vi rimando all'ordinanza pubblicata sul sito ufficiale del Comune. Ci dispiace e molto per le attività ma in questo momento la salute pubblica ha un interesse superiore e dobbiamo procedere in questo senso. Ovviamente anche su questo punto siamo intervenuti in merito. Vi ringraziamo sempre della Vostra collaborazione”.

Così il sindaco di Seui, Marcello Cannas, che di fatto prolunga il lockdown fino all’11 ottobre 2020: lo ha reso noto sia sul sito istituzionale e sia sui social.