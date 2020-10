Lacrime e dolore per Fabio Ticca, morto a 25 anni in un maledetto incidente stradale sulla 131

Cordoglio anche dal mondo del Basket isolano: il ragazzo lavorava come corriere ed era ben conosciuto e stimato da tante persone

Di: Alessandro Congia

“La Dinamo 2000 di Sassari è vicina alla Dirigenza e Staff della Società Sportiva Pallacanestro Nuoro per la grave perdita del loro atleta. La società biancoverde e’ commossa e offre suo il più profondo cordoglio alla famiglia del povero Fabio Ticca, ex atleta della Società Sportiva Pallacanestro Nuoro deceduto questa mattina in un incidente stradale. Che le porte del signore ti accolgano Fabio rip”.

E’ uno dei tanti messaggi di cordoglio e di dolore apparsi sui social da altrettante società del Basket sardo, (tra loro anche la Asd Pallacanestro Orosei, l’Aurora Basket Cagliari), che piangono il 25enne originario di Nuoro, morto quest’oggi nel terribile incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo per Paulilatino, dove è rimasta coinvolta anche un'auto. Altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

Fabio Ticca, ben conosciuto e stimato, era un bravo ragazzo, amava alla follia la pallacanestro e per via del lavoro da corriere aveva lasciato da parte la divisa da cestista. Sono tantissime le attestazioni di amici e amiche, oltre che di tantissime persone, che hanno manifestato in queste ora la vicinanza ai familiari della giovane vittima.

Qui il servizio completo di questa mattina: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/52967/ss-131-triplice-scontro-auto-tir-furgone-fatale-per-il-conducente-di-quest-ultimo