Due destini tristi che si incrociano: i fratelli Mirabello di Dolianova e il 47enne Tore Angioni scomparso da Sestu

L’avvocato Gianfranco Piscitelli ha voluto far incontrare il vigile del fuoco Giuseppe Angioni, (fratello di Tore), che ha partecipato alle ricerche di Davide e Massimiliano

Di: Alessandro Congia

Il 9 febbraio 2020 scompaiono da Dolianova in Sardegna due fratelli calabresi, Massimiliano e Davide Mirabello. Vengono da subito attivate le ricerche sul territorio e giungono da Roma e Tivoli le tre sorelle Eleonora, Caterina ed Adelaide che partecipano attivamente con altri volontari a perlustrare il territorio della scomparsa.

Il giorno 11 febbraio incrociano uomini dei Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche e si presentano al loro caposquadra, Giuseppe Angioni, chiedendo notizie. L'avvocato Gianfrancesco Piscitelli interviene come Presidente di Penelope Sardegna. Per la scomparsa vengono indagati due vicini di casa, padre e figlio, in seguito arrestati. Segue la confessione ed in data 3 aprile i corpi dei due fratelli scomparsi vengono ritrovati barbaramente uccisi. Piscitelli diviene anche avvocato di fiducia di due sorelle e le indagini sono tuttora in corso.

In data 12 marzo 2020, a Sestu, un paesino della Sardegna vicino a Dolianova, un uomo di 48 anni esce dalla casa della mamma senza farvi più ritorno. Siamo in piena emergenza Covid 19; il fratello Giuseppe il 14 marzo denuncia la scomparsa ed allerta l'avvocato Piscitelli con l'Associazione Penelope. Nessuno cerca Salvatore ed a nulla servono le richieste ufficiali di intervento rivolte dall'avv. Piscitelli via pec a Prefettura Cagliari, Carabinieri e Ufficio del Commissario di Governo per le persone scomparse a Roma. Piscitelli si rivolge ai media ed interviene Chi l'ha Visto e poi Fatti Vostri di Rai 2 invita il fratello Giuseppe Angioni insieme all'avvocato Piscitelli da Giancarlo Magalli per parlare del caso in diretta, mercoledì 7 ottobre 2020.

L'avvocato Gianfranco Piscitelli, trovandosi a Roma, decide di incontrare le sue clienti sorelle Mirabello che lo raggiungono nel salotto dell'Hotel Clodio dove lui e Giuseppe Angioni pernottano in attesa della diretta Tv del 7 ottobre. “Ebbene sì – dice il legale cagliaritano - Giuseppe Angioni è proprio il caposquadra dei Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche dei Fratelli Mirabello scomparsi ed a cui le sorelle chiesero notizie. La commozione non ha potuto essere nascosta quando si sono incontrati e riconosciuti e poi racconti sino a notte inoltrata. Chi dice che il mondo è tanto grande e che le storie e le strade non si incrociano?”

(Nella foto, partendo da sinistra, Adelaide e Caterina Mirabello, Giuseppe Angioni, Eleonora Mirabello e Gianfrancesco Piscitelli)