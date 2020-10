Tore Angioni, il giallo della sua scomparsa da Sestu anche a “I Fatti Vostri” su Rai 2

Giancarlo Magalli ha ospitato l’avvocato Gianfranco Piscitelli e Giuseppe Angioni, il fratello del 47enne scomparso da Sestu

Di: Alessandro Congia

Il giallo della scomparsa del sestese 47enne, Tore Angioni, arriva anche su Rai 2, durante la trasmissione “I Fatti Vostri”, condotta da Giancarlo Magalli. Alle 11:40, ospiti della trasmissione televisiva, per parlare del caso di Salvatore Angioni, c’erano l’avvocato cagliaritano, Gianfranco Piscitelli e il fratello di Tore, Giuseppe Angioni.

Sono trascorsi quasi sette mesi dalla sua scomparsa da Sestu, un paese alle porte di Cagliari: “Con me c’era il fratello Giuseppe, persona a me cara perché più di una volta le nostre strade si sono incrociate nella ricerca di persone scomparse essendo un caposquadra dei Vigili del Fuoco – ha detto Piscitelli - chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo”. In basso potete rivedere il servizio andato in onda quest’oggi.

VIDEO