Cagliari, sit-in ambientalisti davanti al Comune contro il rigassificatore

Protesta ambientalista che si è svolta davanti ai cancelli del Comune di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Il progetto del rigassificatore di Giorgino è stato oggetto della protesta ambientalista che si è svolta davanti ai cancelli del Comune di Cagliari in concomitanza con la prima seduta del consiglio comunale.

Uno dei partecipanti ha indossato - per evidenziare il messaggio di protesta - una tuta bianca con maschera anticontaminazione. Una protesta che arriva ad appena quattro giorni dalla manifestazione al Villaggio pescatori con un cartellone che sintetizza così le ragioni del no: "non vogliamo il rigassificatore dietro le nuove case".

I comitati chiedono ora l'intervento del Comune per fermare il progetto. O almeno spostare l'impianto lontano dal Villaggio pescatori.