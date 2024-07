Assemini. “Is Pariglias 2024”, al via la 48^ edizione del festival più longevo in Sardegna

Dal 25 al 29 luglio l’attesissimo Festival Internazionale del Folklore. L’evento verrà trasmesso in diretta su Sardegna Live il 26 e il 27 luglio

Di: Alessandra Leo

Cultura, arte, colori, melodie e maschere tradizionali: tutto è ormai pronto per la 48^ edizione del Festival Internazionale del Folklore Etnodanza in Tour “Is Pariglias”, che si terrà dal 25 al 29 luglio ad Assemini.

La ridente cittadina nel Cagliaritano, prima in Sardegna e terza in tutta Italia ad aver ricevuto, grazie all’impegno del gruppo Folk "Città di Assemini", la certificazione “Città del Folklore”, ospiterà la tanto attesa manifestazione che detiene il record di longevità in Sardegna nell’ambito di festival dedicati al folklore, essendo arrivata a 48 edizioni ininterrotte.

Organizzato dal gruppo Folk "Città di Assemini", in collaborazione con la Pro loco di Assemini, il Comune, la Fondazione di Sardegna, Sardegna Endless Island, l’Associazione CIOFF membri fondatori e con i contributi della Regione Sardegna, l’evento prevede un ricco e succulento programma dal 25 al 29 luglio, con due giornate principali, il 26 e il 27, in cui si svolgeranno le esibizioni nell’anfiteatro comunale e in piazza San Pietro.

L’imperdibile Festival Internazionale del Folklore Etnodanza in Tour farà incontrare le tradizioni sarde con le culture estere attraverso canti, balli tipici e melodie in un tripudio di colori e allegria, con gli obiettivi di avvicinare e confrontare culture differenti e di ampliare l’arricchimento culturale collettivo.

Filo conduttore del festival sarà rappresentato dalle maschere tradizionali, presenti nel patrimonio culturale di esibizione di tutti i gruppi partecipanti per essere comparate e mantenere una precisa linea culturale tra la Sardegna e i vari Paesi del mondo.

IL PROGRAMMA DEI GIORNI 26 E 27 LUGLIO

Venerdì 26 luglio, presso l’anfiteatro comunale, alle ore 20:00 musica, animazione e dirette con Radio Sintony, mentre alle ore 21:00 lo spettacolo internazionale di balli, suoni e canti con i gruppi provenienti da India, Perù, Cile, Ecuador, Argentina, Sicilia, Sardegna; si esibiranno il gruppo “Etnias”, i gruppi Folk FITP Sardegna e il gruppo Folk “Città di Assemini”.

Sabato 27 luglio, in piazza san Pietro, alle ore 20:00 musica animazione e dirette con Radio Sintony. Non mancheranno le degustazioni di panada e dolci tipici a cura della Pro loco di Assemini. Alle ore 21:00 lo spettacolo internazionale balli, suoni e canti con i gruppi provenienti da India, Cile, Ecuador, Argentina, Sicilia, Sardegna.

Gli spettacoli del 26 e del 27 luglio verranno trasmessi in diretta su tutte le piattaforme web di Sardegna Live.

Dal 25 al 29 luglio tanti eventi collaterali, tra convegni, laboratori e confronti internazionali su musiche e danze internazionali.

I GRUPPI PARTECIPANTI

Al Festival Internazionale del Folklore “Is Pariglias 2024” parteciperanno i gruppi “Rhythm performing Arts”, “Foundation of Indian folk dance and Music”, “Ahmedabad” dall’India, il gruppo “Perù Contemporaneo” dal Perù, il gruppo “Pasion Chilena” dal Cile, il gruppo “Musical Indoamerica - Grupo de Danzas Andanzas” dall’Ecuador, il gruppo “Figli dell’Etna” dalla Sicilia, “Musicista charango - Sofia Ivazeta Cambre” dall’Argentina e dalla Sardegna il “Trio Ethnico ETNIAS” con la voce di Alessandro Melis, Matteo Casula all’organetto, Giancarlo Seu alle launeddas; il gruppo Folk “Città di Assemini”, il gruppo Folk “Città di Cagliari”, il gruppo Folk “Città di Quartu”, il gruppo Folk "Su Idanu" di Quartu”, il gruppo Folk "Froris de Beranu" di Quartu”, il gruppo Folk “Città di Dolianova”, il gruppo Folk “Amigus” di San Sperate, il gruppo Folk “Nuraghi” di Sestu, il gruppo Folk “Santa Giusta” di Uta, il gruppo Folk “Janas” di Monastir, il gruppo Folk “Pilar” di Villamassargia, il gruppo Folk di Samassi, il gruppo Folk diMasainas, il gruppo Folk di Nurri e il gruppo Folk di Serri.