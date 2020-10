SS 131. Triplice scontro auto-tir-furgone: fatale per il conducente di quest'ultimo

L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio a raso di Paulilatino. Tre mezzi e cinque persone coinvolti, niente da fare per un conducente

Di: Giammaria Lavena

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano è intervenuto questa mattina intorno alle 6 per un incidente stradale sulla ss 131, al km 119, all'altezza dell'incrocio a raso di Paulilatino.

Secondo quanto appreso fin'ora, un mezzo pesante (tir) si sarebbe scontrato con un furgone coinvolgendo anche un’autovettura. Fatale l'impatto per il conducente del furgone.

La sala operativa 115, ricevuta la chiamata, ha tempestivamente inviato sul posto una squadra Vvf, la 1A dal Distaccamento di Abbasanta. Giunta sul luogo dell'incidente, ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata, e ad estrarre le persone dagli abitacoli, incastrate nelle lamiere, per poi affidarle al 118 presente sul posto.

Cinque in totale le persone coinvolte, e, come già detto, una vittima. Gli agenti della polizia stradale congiuntamente ai carabinieri hanno garantito la sicurezza delle squadre di soccorso, per poi avviare le indagini per stabilire le cause del sinistro.