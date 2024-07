Gatto gettato da un ponte: denunciati un ragazzino e una ragazzina

Identificati due dei responsabili, forestali al lavoro per l'identificazione del terzo

Di: Redazione Sardegna Live

Un ragazzino di 14 e una ragazzina di 17 anni sono stati denunciati dalla procura dei minori di Cagliari con l'accusa di maltrattamento, per l'episodio che nei giorni scorsi ha visto un giovanissimo gettare da un ponte un gattino a Lanusei, facendosi riprendere e postando il video sui social.

In poche ore il filmato è diventato virale e suscitando lo sdegno sui social e non solo: i due sono stati identificati proprio grazie al filmato nel quale si vede un ragazzino che ha in mano un piccolo gatto nero e una ragazza che incita l'amico a lanciare l'animale, mentre una terza persona riprende la scena. I due ragazzi, nelle scorse ore sono stati convocati agli uffici del Corpo Forestale insieme ai genitori e gli è stata notificata la denuncia.

Nel frattempo i forestali sono al lavoro per identificare le altre persone che compaiono nel video. "E' un gesto preoccupante - spiega all'Ansa Giovanni Monaci, direttore dell'ispettorato del Corpo forestale di Lanusei -. Sono ragazzi che per noia o dileggio compiono certi gesti e per gli stessi motivi possono divertirsi a ad appiccare il fuoco, cosa che è successa in altre parti dell'Isola. L'educazione civica e l'attenzione ai valori universali scarseggiano un po', su questo fronte bisognerebbe agire per una eduzione più attenta ai giovanissimi".