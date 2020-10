Abbasanta: ancora un contagio da Covid

E' il terzo dalla scorsa settimana. Su 140 alunni della scuola dell'infanzia, tre sono risultati positivi ai test rapidi antigenici: effettueranno il tampone nelle prossime ore

Di: Giammaria Lavena

Ancora un caso di positività ad Abbasanta, il terzo nelle ultime due settimane. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il sindaco Stefano Sanna, in una nota ai concittadini.

"Comunico che a fine mattinata l'Ats mi ha informato che un altro cittadino di Abbasanta è risultato positivo al test molecolare - si legge -. La persona interessata è asintomatica e sta bene. Per quanto riguarda, invece, i test rapidi antigenici eseguiti oggi presso la scuola dell'infanzia, su 140 esami, sono risultate positive 3 persone, asintomatiche e in buona salute, che sono state ricontattate per eseguire immediatamente il test molecolare o tampone, il cui esito si saprà tra circa 48 ore".

"A tutti coloro che sono positivi accertati con tampone e ai positivi di oggi l'augurio di superare al più presto questa fase - prosegue il primo cittadino -. È stato un pomeriggio di intenso lavoro che proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario divulgato. Invito tutti coloro che devono ancora effettuare il test a non perdere un'occasione importante per individuare preventivamente ed arginare immediatamente situazioni di contagio nella nostra Comunità e nel territorio".

"Dopo questa prima giornata rivolgo un doveroso ringraziamento al direttore dell'Ats - Asl di Oristano, Dott.ssa Valentina Marras che ha messo a disposizione il personale infermieristico, a Luciana e Simona per il delicato, intenso e paziente lavoro nell'esecuzione dei test. Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e la gestione dell'attività di screening, alla Croce Rossa Italiana, ai Barracelli, al personale e ai colleghi amministratori del Comune. Un particolare ringraziamento a tutti i concittadini che hanno effettuato il test, dimostrando forte responsabilità ed alto senso civico", ha concluso.