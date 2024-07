Oristano. Lezione della Croce Rossa " sulle manovre salvavita in età pediatrica"

Le lezioni sono state svolte gratuitamente sabato scorso

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato scorso, a Oristano, presso la sede dell'unità territoriale della Croce Rossa Italia si è svolta una "Lezione Informativa sulle manovre salvavita in età pediatrica". L'incontro è stato organizzato dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Oristano che si è fatto promotore dell'importante iniziativa per informare la popolazione sulle possibilità, con un minimo di applicazione, di poter salvare la vita dei piccoli cittadini che potrebbero trovarsi nelle condizioni di ricevere aiuti appropriati. Le adesioni sono state numerose e il centro di formazione della CRI di via Montessori, a Riola Sardo, ha accolto oltre che vari coniugi anche i loro piccoli che hanno partecipato "attivamente" alle lezioni.

Il programma ha riguardato prima di tutto le 10 buone regole da adottare per evitare ai lattanti (da 0 a 12 mesi) di incorrere in quelle situazioni facilmente desumibili e applicabili per metterli in sicurezza sempre. Successivamente sono state illustrate le manovre per la disostruzione sia sui lattanti che sui bambini. La terza parte della lezione ha illustrato ai partecipanti, nello specifico, la fase dello svezzamento e i tagli sicuri degli alimenti per i bambini in generale. In seguito sono state fatte delle prove pratiche da parte dei partecipanti sui manichini utilizzati dagli istruttori per verificare e correggere l'apprendimento. L'incontro è stato tenuto dagli istruttori della Croce Rossa e la lezione sulla nutrizione da una dottoressa laureata in Biologia e Nutrizionista.

Le lezioni sono state fornite in maniera del tutto gratuita e rientrano nelle iniziative che a livello Provinciale si stanno moltiplicando per avvicinare la popolazione alle pratiche salvavita e fare conoscere sempre più capillarmente le attività della Croce Rossa Italiana.