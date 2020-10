Ubriaco a bordo della bici: fermato dai carabinieri

Il test ha evidenziato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Villacidro, i carabinieri Compagnia della locale, a conclusione di una verifica su strada e di successivi accertamenti tecnici, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 56enne del luogo, sorpreso a condurre una bicicletta in condizioni alquanto inadeguate.

Un passante aveva segnalato ai militari le traiettorie irregolari del conducente, osservato qualche minuto prima. Il test praticato con etilometro avrebbe evidenziato infatti un tasso etilico di 1,72 g/l, dunque tre volte oltre il limite massimo previsto dal codice della strada, che vale naturalmente anche per i ciclisti.

L'uomo è stato denunciato pertanto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Sarà processato, e potrebbero esserci conseguenze anche sulla patente di guida.