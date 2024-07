Turismo in Sardegna: le previsioni parlano di una crescita imponente

Nel 2024 si è registrato un boom di prenotazioni in Sardegna, sempre più visitatori scelgono l'isola per le loro vacanze

Di: Redazione

La Sardegna, con le sue spiagge incantevoli e il ricco patrimonio culturale, è pronta a vivere un 2024 all'insegna di un boom turistico senza precedenti.

Le previsioni parlano chiaro: quest'anno sarà segnato da numeri record per l'affluenza turistica, consolidando l'isola tra le mete più ambite sia a livello nazionale che internazionale.

Indubbiamente lo sviluppo di strutture alberghiere e servizi per i visitatori ha avuto un forte impatto sulla crescita del turismo nella regione; inoltre, il fatto che da anni la città di Cagliari sia una tappa fissa di diversi itinerari crocieristici – vedi le crociere per l'estate 2025 proposte da Ticket Crociere, una delle agenzie leader in questo segmento turistico – ha contribuito ad aumentare la visibilità e l'appeal turistico internazionale non solo del capoluogo ma di tutta l'isola.

Nel seguente articolo esamineremo le statistiche principali che testimoniano questo trend.

L'incremento dei turisti in Sardegna: vediamo tutti i numeri record

Nel 2024, 29 milioni di italiani partiranno per le vacanze e la Sardegna è tra le destinazioni più gettonate. Questo interesse crescente si riflette in un aumento del 35% delle prenotazioni rispetto all'anno precedente.

Tale incremento non è casuale, ma frutto di una combinazione di fattori che rendono l'isola particolarmente attraente per viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Basti pensare che già a marzo il 35% delle stanze d'hotel era già prenotato, registrando un incremento del 15% rispetto all'anno precedente.

Questo successo è corroborato dai riconoscimenti internazionali: la rivista statunitense Forbes ha infatti messo la Sardegna al primo posto tra le mete consigliate per il 2024, un riconoscimento che premia l'unicità e la bellezza dell'isola.

Nel 2024 ci saranno ancora più turisti rispetto all'anno precedente: ecco i dati a confronto

Già nel 2023 la Sardegna aveva registrato un aumento del 15% di turisti rispetto al 2019 per cui il trend è in continua crescita.

Vedendo questi dati era prevedibile un successo anche nel 2024, ma un boom del genere ha superato anche le più rosee aspettative: si pensi, infatti, che quest'anno si prevede un incremento di ospiti del 20%!

Ma questi numeri non sono casuali, la Sardegna ha saputo adattarsi e migliorare la propria offerta, puntando su una maggiore qualità dei servizi e su un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

L'isola però non offre solo mare e spiagge cristalline, ma anche storia millenaria e rilevanti siti archeologici, percorsi naturalistici per gli amanti del trekking, numerose opportunità per il relax e il benessere, con oltre 50 spa di alta qualità e una cucina che sa coniugare tradizione e modernità.

Il turismo traina l'economia locale (ma ciò non accade per caso...)

La crescita del turismo in Sardegna non si traduce solo in un aumento del numero di visitatori, ma ha anche un impatto significativo sull'economia locale.

A questo proposito Milano Finanza è chiara: si prevede un aumento del PIL che potrebbe raggiungere il 3,5%, soprattutto nelle aree meridionali dell'isola.

Il turismo diventa quindi un settore chiave per il rilancio economico, con benefici che si estendono a vari settori collegati, dall'ospitalità alla ristorazione, passando per il commercio al dettaglio.

Questo trend positivo è destinato a continuare, grazie anche agli investimenti in infrastrutture e alla promozione del territorio. Sì, perché nulla avviene per caso: la Regione Sardegna sta infatti puntando molto sulla valorizzazione delle proprie eccellenze, con un aumento del 25% dei fondi destinati alla promozione turistica rispetto all'anno precedente.

Alla scoperta della Sardegna (non solo spiagge ma anche storia millenaria)

I dati di prenotazione per l'estate 2024 sono un segnale dell'entusiasmo e della voglia di scoprire o riscoprire la Sardegna.

Ma la Sardegna non è solo spiagge paradisiache. I viaggiatori contemporanei sono sempre più informati e consapevoli dei territori che decidono di esplorare e rimangono incantati dall'antica storia dell'isola, ricca di tesori archeologici e panorami incontaminati.

Infatti l'isola, con la sua combinazione unica di bellezze naturali, cultura e ospitalità, è pronta ad accogliere un numero record di visitatori, consolidando la sua posizione tra le mete più ambite a livello mondiale.

Questo boom turistico non solo porterà benefici economici significativi, ma contribuirà anche a valorizzare e preservare il patrimonio unico della Sardegna, garantendo un futuro luminoso per il settore turistico e per l'intera regione.

Sì, perché un turismo ben gestito e rispettoso dell'ambiente è nell'interesse sia dei viaggiatori che delle popolazioni locali: insomma, un gioco win win che conviene a tutti.