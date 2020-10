Seicento mascherine donate alla Casa circondariale di Cagliari

Gesto di solidarietà dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme"

Di: Redazione Sardegna Live

Gesto di solidarietà dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme " nei confronti della Casa Circondariale di Cagliari. Sono state infatti realizzate 600 mascherine di cotone che saranno recapitate presso l'istituto. I presidi, realizzati dalla stilista quartese Emma Ibba, verranno messi a disposizione di detenuti.

L'iniziativa è finalizzata a offrire un concreto supporto a chi si trova all'interno del carcere con singoli dispositivi in tessuto sanificati che, dopo l'uso, potranno essere lavati e riutilizzati. "Non è la prima volta che SDR contribuisce concretamente a garantire maggiore sicurezza ai detenuti e agli operatori penitenziari - si legge in una nota -. In due precedenti occasioni infatti sono state offerte 860 mascherine chirurgiche".

La consegna dei nuovi dispositivi, ciascuno dei quali reca la rosa simbolo dell'associazione e il nome del sodalizio, avverrà domani pomeriggio alle ore 15.30 nella Casa Circondariale alla presenza del direttore Marco Porcu. Interverranno la presidente Elisa Montanari e le socie Emma Ibba e Maria Grazia Caligaris.