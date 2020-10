A Gonnesa 46 positivi

Altri 5 casi confermati dal sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano i casi di coronavirus a Gonnesa. Nella serata di ieri, il sindaco Hansel Cabiddu ha confermato 5 nuovi contagi che portano il totale dei positivi a 46.

"Dall'11 settembre ad oggi sono 46 i casi che coinvolgono Gonnesa - spiega il primo cittadino - e non avrei mai pensato di dover aggiornare la mia comunità con numeri così importanti. Ho scritto ad Ats e Prefetto raccontando il momento difficile che stiamo attraversando e chiedendo soluzioni immediate, ho chiesto i tamponi di massa, come è stato fatto in altri paesi, ma non ho ricevuto risposta e abbiamo deciso di avviare noi uno screening".

"Ho smesso di fare quello che un sindaco dovrebbe fare quotidianamente per dedicarmi all'emergenza sanitaria e rispondere alle continue preoccupazioni dei cittadini".